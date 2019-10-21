22 bin kişi iş arıyor

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ISPARTA İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi açıklama yapan Vali Seymenoğlu, 2019 yılı için konulan 7 bin kişilik istihdam hedefinin bakanlık tarafından 9 bine çıkarıldığını belirterek, yılsonunda bu hedefin yakalanacağını kaydetti.Vali Seymenoğlu; "Bu kapsamda özel sektör temsilcilerimiz, engelli kadrosu konusunda açıkları doldurmalı. Bir kişi dahi olsa vatandaşlarımızı istihdam etme gayretindeyiz. İşsizlikle topyekûn mücadele etmeliyiz" dedi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz ise kuruma kayıtlı aktif 22 bin 740 kişinin iş aradığını belirtti. İl Ticaret Müdürü Mehmet Akif Ülger de dezavantajlı grupların kooperatif kurmalarına yardımcı olmak için hazırlanan 'Sosyal Kooperatifçilik' konusunda yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.