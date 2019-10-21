Cinayet gibi kaza

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, 19 yaşındaki Seher Yemez'in yaşamını yitirdiği kazaya karışan 2 otomobil sürücüsü, tutuklandı. Sürücülerden birinin uyuşturucu kullanıp direksiyona geçmesinin genç kızın ölüme yol açtığı belirlendi.Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde 16 Ekim gecesi meydana gelen kazada, Emre Şahin yönetimindeki 07 AAE 159 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Şefik Göden'in kullandığı 07 JL 120 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Emre Şahin ile beraberinde bulunan Seher Yemez yaralandı. Hastaneye kaldırılan Seher Yemez, yaşamını yitirdi.Gözaltına alınan Emre Şahin'in doktor kontrolü sırasında gerçek ortaya çıktı. Şahin, sevk edildiği mahkemede 'uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek' suçlarından, diğer sürücü Göden de 'taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek'ten tutuklandı. Göden'in amcası ve kardeşi ise, adli kontrolle serbest bırakıldı. Seher Yemez ise Manavgat'ta toprağa verildi.