Çoban öğretmen

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da üniversite mezunu Fevzi Metin, bir taraftan öğretmenlik için sınavlara hazırlanırken, diğer taraftan da çobanlığını yaptığı keçileri otlatıp çocuklara masal okuyor, yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğretiyor. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden dört yıl önce mezun olan 26 yaşındaki Metin, Elmalı ilçesindeki eskiden köy statüsünde bulunan Bayındır Mahallesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti. Edebiyat öğretmenliği için sınavlara hazırlanan Metin, boş zamanını değerlendirmek ve ailesine destek olmak için çobanlık yapmaya başladı. Sabah ezanıyla güne uyanan Metin, eline asasını alıp, gün doğmadan 250 keçiyi ahırdan çıkarıyor, meraya salıyor. Hayvanları otlattıktan sonra sağdığı sütü 'peynirlik', 'yoğurtluk' ve 'satmalık' olarak ayıran Metin, gün boyunca keçileriyle vakit geçiriyor.Keçilerini otlatırken sınavlara hazırlanmayı da ihmal etmeyen Fevzi Metin, nisan, mayıs gibi yaylalara gidiyor. Eylüle kadar şehirden ve teknolojiden uzak bir yaşam süren Metin, keçileri ve kitaplarıyla zamanını geçiriyor. Diğer çobanlara göre de sıra dışı bir yaşam süren Metin, masal okuduğu çocukların ödevlerine yardım edip, yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğretiyor.FEVZİ Metin, yaptığı işi avantaja dönüştürerek mahallede bir nevi gönüllü öğretmenlik yaptığını dile getirdi. Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini aktaran Metin, "Burada elimden geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. En çok ilgilendiğim çocuklar mutlu oluyor. Üniversiteye bile keçilerle ilgilenirken hazırlandım. Şimdi de KPSS'ye hazırlanıyorum" dedi. Metin, insanlara faydalı olabilmek için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.