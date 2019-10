Dahiler tarihe sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'daki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri ahşap oyuncak yapmayı öğreniyor. Oyuncak zanaatkarı Haşim Süzme'nin ders verdiği dahiler zeka oyunları tasarlıyor, oyuncak yapıyor. Öğrencilerin yaptıkları oyuncaklar sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.BİLSEM'de her ay haftada 1 gün olmak üzere oyuncak dersi alan çocuklar oyuncak ustası Haşim Süzme'nin, verdiği dersi çok sevdiklerini söyledi. Öğrencilerin yaptığı oyuncakların sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini belirten Süzme, "Son olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bir koli gönderdik. Özellikle zeka oyunlarının hayata geçirildiği derslerde her ay farklı bir tasarım yapılıyor. Bu ayın tasarımı 'Hanoi Kuleleri ve Tangram'. Geçtiğimiz ay Anadolu El Bağlamaları yaptık. Önemli olan öğrencilerimizin kültürümüze sahip çıkarak geleneklerimizi yaşatması" dedi.3 YILDIR sürdürülen ders AB Projesi'ne kabul edildi. 'Toys Story' (Oyuncakların Hikasi) ismiyle Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Portekiz ve Polonya'nın içerisinde bulunduğu proje kapsamında her ülke kendi oyuncak hikayesini paylaşacak. Proje kapsamında BİLSEM'li öğrenciler 18 Kasımda Polanya'ya giderek Türk oyuncaklarının hikayesini anlatacak.BİLSEM'de eğitim gören öğrenciler geleneksel oyuncakların yapımını öğrenip gelecek kuşaklara aktarıyor. Dahiler kendi bilgilerini de yapım aşamasında kullanıyor.