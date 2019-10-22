Altın Portakal perdeyi açıyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'NİN en köklü sinema festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim'de 56'ncı kez kapılarını açacak. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ve sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar'ın ön jüriliğindeki değerlendirme sonucu seçilen 10 filmden 8'i Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6'sı da dünya prömiyerini Antalya'da yapacak.Festivalin Dünya Sineması bölümünde Cannes'dan Venedik'e, Sundance'ten Toronto'ya, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film yer alıyor. 2 filmin de Türkiye prömiyerleri festivalde yapılacak.