En havalı festival sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi. Endonezya, Tunus, Cezayir, Brezilya, ABD ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 70 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı festivalin son gününde, Türk Hava Kurumu (THK) pilotları 'microlight' ve 'paramotor' gösterisi yaptı. THK pilotu Okan Cinemre ise model uçak ile akrobasi gösterisi sundu.Serbest düşüş, gökyüzü dalışı ve yarasa adam uçuşu ile akrobasi gösterileri de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Babadağ'dan uçuş yapan pilotların gökyüzündeki gösterileri, Ölüdeniz Belcekız Plajı'nda ilgiyle izlendi.