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Engelsiz buluşma

Müdürü ve eşi Selda Ulucan, 80 çocuğa Polis Atlı Birliği’nde ev sahipliği yaptı

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Engelsiz buluşma
ANTALYA'DA Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı'na üye 80 down sendromlu çocuk, Polis Atlı Birlik Sosyal Tesisleri'nde polis ekipleriyle buluştu. Programın ev sahipliğini Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan yaptı. Kahvaltıda, Kepez Belediyesi Engelli Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ve down sendromlu çocuklardan oluşan Mehteran Takımı da bir gösteri yaptı.

MEHMETÇİK'E SELAM
Emniyette görevli polis köpeklerinin gösterileri ile mutlu olan çocuklara karanfil dağıtımı gerçekleştirildi, atlara binmek isteyen çocuklara at binişi yaptırılarak güzel zaman geçirmeleri sağlandı. İl Emniyet Müdürü Ulucan, programında sonunda çocuklarla birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere asker selamı vererek, onların yanlarında olduklarını gösterdiler.
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Engelsiz buluşma
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