Gazipaşa’dan Mehmetçiğe 1 ton çekirdeksiz nar

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ANTALYA'NINGazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi'nde çekirdeksiz nar üretimi yapan çiftçiler, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için 1 ton çekirdeksiz nar gönderdi. Özenle paketlenen ve kolilere konulan narlar, Mehmetçiğe teslim edilmek üzere araçla Mardin'e gönderildi.Çekirdeksiz nar üretimi yapan, aynı zamanda öğretmen olan Mustafa Gazioğlu, "Gazipaşa'mızda yetişen çekirdeksiz narımız bu yöreye özgü bir üründür. Narımız başka yerlerde yetişmediği için harekata katılan askerimize teşekkür anlamında sembolik olarak desteğimizi belirtmek için çekirdeksiz nar göndermeye karardik" dedi.