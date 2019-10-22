Hayatlar eğitim ile değişiyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA adı uyuşturucu ile anılan ve Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde eğitim atağı sonuç veriyor. Muratpaşa Belediyesi ile Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) işbirliği ile hayata geçen 'Ailemle Güçlüyüm' projesinde ilk etap başladı. Abdullah Sevimçok STİ Merkezleri'nde toplantı düzenlendi.Kız öğrenciler için rol modeller oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, ATSO Kadın Girişimciler Başkanı Serap Kocaoğlu gibi önemli noktalara gelmiş kadın rol modeller, ailelerle bir araya geldi. Proje ile kız çocuklarının ailelerine eğitim verilecek.