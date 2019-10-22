Mehmetçiğe tam destek

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ANTALYA'DA Kepez Belediyesi'nin başlattığı olağanüstü meclis toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı uygulaması, Antalya'nın Aksu ile Burdur Belediye Meclisleri ile devam etti.Aksu Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini açıkladı. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü mecliste ortak bildiri metni yayınlandı, ordumuzun yanındayız mesajı verildi. Başkan Şahin ve meclis üyeleri toplantının huzur hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Meclis toplantısına kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Aksu İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan da meclise katılarak ordu için dua okudu. Meclis sonrasında Türk bayrağı etrafında toplanan herkes Mehmetçiğe asker selamı yolladı.Burdur Belediye Meclisi de tüm siyasi partilerin katılımı ile Mehmetçiğe destek açıklaması yaptı. Ali Orkun Ercengiz başkanlığındaki toplantıya CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi de katıldı. Ercengiz, "Bizlerin düşünceleri farklı olabilir fakat konu vatansa gerisi teferruattır" diye konuştu.