Alanya plajda futbola doydu

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası heyecanı Alanya'da yaşanıyor. Alanya Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen7 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde kalabalık bir seyirci topluluğu maçları takip etti. Şampiyona, 27 Ekim'deki kadın ve erkek takımlarının final maçlarıyla sona erecek.Erkeklerde 5 grupta toplam 19 takım mücadele veriyor. D grubunun iddialı ekiplerinden İspanya'nın Levante takımı, Nijerya'nın Kebbi BSC takımını üstün bir oyundan sonra 15-0 mağlup etti. Özellikle çimde çok az görülen frikik, röveşata ve uçarak kafa vuruşları görsel şölen sundu.Kadınlarda günün ikinci maçı büyük çekişme içinde geçti. ABD'nin Norcal BSC ekibiyle Rusya'nın WFC Zvezda takımı karşılaştı. ABD ekibi 2-0 öne geçmesine rağmen, Ruslar ikinci periyotta 2 gol bularak, eşitliği sağladı. Son periyot büyük mücadeleye sahne oldu.12 dakikadan 3 devre halinde gerçekleşen maçlarda FIFA kokartlı Özcan Sultanoğlu, Mustafa Teker ve Murat Ergin Gözütok'tan oluşan Türk hakemler de maç yönetti.