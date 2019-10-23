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Şehit pilot savaş uçağı ile anılacak

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Şehit pilot savaş uçağı ile anılacak
BURDUR Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün isminin yaşatılması için Eskişehir Ana Jet üssünden satın alınan F-4 Fantom uçağı Burdur'a getirildi. Şehir merkezinde İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi ve Gül Yağı Fabrikası altındaki kavşakta sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlandı.

HAFTA SONUNA HAZIR
F-4 Fantom savaş uçağının sergilenme çalışması hafta sonuna kadar bitirilecek. Burdurlu Ayfer Gök'ün ismini yaşatmak için uçağın yer aldığı kavşağın ismi de Burdur Belediye Meclis kararı ile 'Şehit Teğmen Ayfer Gök' olarak değiştirilecek. Montajı tamamlanıp şehrin en önemli kavşaklarından birinde sergilenecek olan uçağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ayfer Gök, 2001 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınlarında uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.
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Şehit pilot savaş uçağı ile anılacak
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