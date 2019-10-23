Turizm yatırımı yüzde 50 arttı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun Ekim ayı meclis toplantısında şehir ekonomisini değerlendirdi. Özellikle turizm sektöründe ciddi bir yatırım atağı olduğunu vurgulayan Çetin, "Yatırım teşvik belgesi hacmi yüzde 50 artışla 7 ayda 1 milyar 200 milyon liraya yükseldi" dedi. Yatırımdaki artışın tarımda da görüldüğünün altını çizen Çetin, rakamları açıkladı.Çetin, "Tarım sektörümüzde de modern sera yatırımları hızlanmıştır. Tarımda 317 milyon liralık teşvik belgesine ulaşıldı" dedi. Konut satışlarının da çok iyi olduğuna dikkati çeken Çetin, kredi kampanyası sayesinde konutta bir ivmelenme olduğunu, Antalya'da eylül ayı satışının geçen yıla göre yüzde 18 arttığını dile getirdi. Çetin, ATSO yönetim kurulu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne maddi ve manevi desteğini göstermek için Mehmetçik Vakfına bağış yapma kararı aldığını da açıkladı.