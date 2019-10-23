Yaşamları direğe bağlı

BUGÜN NELER OLDU

Son yaşanan İstanbul depremi ve Akdeniz'de artarda gerçekleşen ufak çapta depremler akıllara riskli binaları getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kentsel Dönüşüm Master Planı'yla birlikte gözler şehirlerdeki riskli binalara çevrildi. En büyük tehlike, şehrin ilk betonarme apartmanlarla tanıştığı eski mahallelerde. İlk sırada ise Muratpaşa ilçesinin Güvenlik, Üçgen, Memurevleri, Altındağ ve Deniz mahalleleri geliyor.Özellikle Güvenlik Mahallesi'nde artık tehlike gözle görülür seviyeye geldi. Yaklaşık 18 bin vatandaşın yaşadığı mahallede eski binalar risk barındırıyor. Bazı binaların balkonlarında çökme ve ayrılmalar meydana gelirken vatandaşlar demir direk ve kazıklarla destekleyerek önlem alıyor. Dış cepheleri tahrip olan binalarda balkon ve pencere altından kopan beton parçaları da tehlike saçıyor.Güvenlik Mahalle Muhtarı Necati Çimen, mahalledeki binaların risk barındırdığını belirtirken, yaşanılabilecek herhangi bir depremde büyük bir felaketin mahalleyi beklediğini ifade etti.Mahallede bin 100 binanın bulunduğunu belirten Muhtar Çimen, binaların yüzde 90'ının 30 yaş üzerinde olduğunu, 800 binanın kentsel dönüşüm beklediğini söyledi. Bugüne kadar 50 binanın kişisel müracaatlarla müteahhide verilerek yenilendiğini açıklayan Çimen, mahalle sakinlerinin toplu bir kentsel dönüşüm için baskı yaptığını anlattı. Çetin bireysel dönüşüm yapmak isteyen bölge halkına da 3-5 parseli birleştirmelerini tavsiye ettiğini anlattı.Mahallenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesini talep eden Çetin, "Sadece Güvenlik değil Memurevleri, Yıldız ve Soğuksu mahallelerinden de aynı talepler var. Bu 4 mahalle birleştirilerek kentsel dönüşüm alanı ilan edilebilir. Toplu bir yenilenme yapılabilir" ifadelerini kullandı.Güvenlik Mahallesi'ndeki binaların eksi olması nedeniyle göçlerde hızlandı. 2007 yılında 14 bin 235 olan nüfus, 2015'te 13 bin 419'a, 2016'da 13 bin 535'e, 2017'de 13 bin 333'e ve 2018'de ise 13 bin 246'ya düştü.Mahallede 10 binaya test uygulansa 7'si riskli çıkar. Mahallemizde otopark ve çocuk parkı yok. Tek çözüm ada bazlı dönüşüm.Mahallemizde arsalar küçük, bireysel bazı dönüşümler çözüm olamaz. Kepezaltı'ndaki Sur Yapı Kentsel Dönüşüm alanı gibi bir proje istiyoruz.Oturduğumuz mahallede binalar çok yaşlı. Risk unsuru taşıyan yapılar fazla. Apartmanların birçoğunda çatlaklar var. Binalar ömrünü tüketti. Acilen önlem alınmalı.