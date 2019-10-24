Elif’in hedefi şampiyonluk

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ailesiyle gecekonduda yaşayan ve üç yıl önce başladığı kick boksta bu sene Avrupa ikinciliğine ulaşan 18 yaşındaki Elif Tarayan, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.Azimli çalışması ve disipliniyle her geçen gün kendisini daha çok geliştiren Elif, 23 Ağustos- 1 Eylül'de Macaristan'da yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'ndakategorisinde ikincilik elde etti.Tarayan, kick boksa ilgisinin çocukluğunda başladığını belirtti. Küçük yaşlardan itibaren babasıyla kick boks maçlarını ilgiyle izlediğini anlatan genç sporcu, 15 yaşında bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ve yaşadıkları zor durumda kendilerine moral olması için bu spora başladığını dile getirdi. AİLEMİlk katıldığı bölgesel yarışmada ikinci, Antalya'da düzenlenen bir turnuvada ise üçüncü olduğunu belirten Elif Tarayan, "İlk kez geçen yıl milli takıma seçildim. Avrupa ikinciliği bizi mutlu etti.Bundan sonraki en büyük hedefim, büyükler kategorisinde, K1'de dünya şampiyonu olmak. Babam işsiz, engelli bir kardeşim var. Kardeşimin daha iyi şartlarda eğitim görmesini ve tedavi olmasını istiyorum" dedi.