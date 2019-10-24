Uçak okuluna Fransa’dan talep

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin ilk tematik lisesi Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık üssüne dönüştü. Bahçesinde dev boeing tipi uçak, atölyelerinde iki kişilik çalışır vaziyette uçağın yanı sıra havacılık sektörünün tüm unsurlarının yer aldığı okula, dünyada yolcu uçağı üreten ender ülkelerden Fransa'daki 2 okuldan staj talebi geldi.Türk Hava Yolları'ndan 3 TIR dolusu malzemenin gelmesiyle öğrencilerin uçak motoru başında eğitim gördüğü okulun ünü sınırları aştı. Okulun kurucu müdürü Haldun Çevik, başka ülkelerdeki havacılık okullarının sosyal medyadan okullarını takip ettiğini anlattı. Çevik, "Fransa'dan iki okul 40 gün süreyle staj talebinde bulundu. Fransa dünyada yolcu uçağı üreten ülkelerden biri, staj talebi bizi gururlandırdı" diye konuştu.ÖZELLIKLE kütüphane olarak kullanılan okul bahçesindeki Boeing 737-400 tipi uçağın büyük ilgi çektiğini anlatan Haldun Çevik, "Okulumuz dünyaya açık, uçak kütüphanemiz herkese açık. Turistler de bazen okulumuza gelip uçağın içinde kitap okuyor. Eğitimin yanı sıra bahçemizdeki uçakla tanıtım da yapıyoruz" dedi. Bu yıl ilk kez mezun verecek okulda öğrenciler ya uçak mühendisliği okuyacak yada uçak teknisyen olacak.Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde her türlü eğitim veriliyor.