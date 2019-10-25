Eğirdir Gölü yoksa Isparta da yok

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Isparta Su Ürünleri Enstitüsü eski Müdürü Biyolog Sedat Karakoyun öncülüğünde Eğirdir Gölü'ne sahip çıkılma etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen 70 kişilik çevre gönüllüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan öğrencilere Eğirdir Gölü kıyısında, göle nasıl sahip çıkılacağını anlattı. Etkinlikte Eğirdir Gölü'nde 50 yılda yaşanan kirlilikle ilgili bilgi verildi.Eğirdir Gölündeki kirliliğinin durdurulması ve aynı anda temizliğin başlatılması gerektiğine dikkat çeken biyolog Karakoyun, "Eğirdir Gölü'nün 150 bin kişi ekmeğini yiyor, 250 bin kişi suyunu içiyor. Ancak kimse unutmasın Göl Yoksa Isparta'da yok" dedi. Özellikle göle sıfır noktasında elma yetiştiriciliği yapılmasının etkilerine dikkat çeken Karakoyun, "Elma yılda en az 15 ortalama 20 yağışlı yıllarda ise 30 defa ilaçlanmaktadır. Bu göle zarar veriyor. Uzun yıllar bilinçsiz gübreleme ve salma sulama ile tarım alanları değil adeta göl gübrelenmiştir" diye konuştu. Karakoyun, göl suyunun içme suyu kalitesinin 1'inci sınıftan 4'üncü sınıfa düştüğüne dikkat çekti.