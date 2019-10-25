‘Kemer’ sıkma zamanı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve en büyük ircaatları festivaller olan CHP'li Mustafa Gül'ün bıraktığı enkazın faturası giderek ağırlaşıyor. Belediyeye ait 60 milyon lira borcun 23 milyon lirasını ödediklerine değinen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, SGK'ya olan 21 milyon lira borcun yapılandırıldığını belirterek, ilçe halkının ve belediyenin 12 yılının ipotek altına alındığını söyledi.Başkan Topaloğlu, CHP'li Gül döneminde belediye personelinin sigorta borçlarının uzun süre ödenmediğine de dikkati çekti. Topaloğlu, "2016Mayıs ayından 2018Mart ayına kadar hiçbir personelin sigorta pirimi SGK'ya yatırılmamış. Ana para 7 milyon 901 bin lira ama faiz 6 milyon lira. Tam 144 ay yapılandırma yapılmış. Bu para Kemer halkının cebinden çıkıyor. Bu borçları biz yatırmaya başladık. Hal böyle olunca belediye borçtan nasıl çıksın ki? Yazık günah" dedi.Büyük bir tasarrufa gittiklerini açıklayan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, "Temsil ağırlama giderlerinden büyük tasarruf yaptık. Mustafa Gül döneminde 7 aylık temsil ağırlama giderleri 4 milyon 515 bin 810 lira. Aynı dönem zarfında biz 465 bin 786 lira harcamışız. Arada 4 milyon liradan fazla bir fark var. Biz tasarruf etmeye devam edeceğiz. Bu zaman zarfında 4 milyon 765 bin 706 liralık yatırım yaptık" diye konuştu. Kemer Belediyesi. Eski Başkan Mustafa Gül döneminden kasap, tantunici ve yemek şirketi olan 8 firmaya ait 12.5 milyon lira borcu da ortaya çıkmıştı.Göreve geldikleri 7 aydan beri borç yüküyle boğuştuklarını anlatan Topaloğlu, kendilerine fatura edilen GATAB borcuna da isyan etti. GATAB'dan ve MOBESE ihalesinden kalma 5 milyon borç hakkında da açıklama yapan Başkan Topaloğlu, "GATAB'dan kalan 5 milyon liralık borcu Kemer Belediyesi'ne yıkmak istiyorlar. Bu borç bizim değil. GATAB'dan dolayı ASAT'a kalan ve onlara intikal eden bir borç. Biz dersimize çalıştık. Bunun mücadelesini de vereceğiz. Birilerinin eskiden kalan borçlarını hala belediyeye yıkmaya çalışmaları çok yanlış" dedi.