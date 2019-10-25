Önce spor sonra ders

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'daki Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu'nda, her perşembe, sabah derse sporla başlanıyor. Öğretmen, idareci ve öğrencilerle velilerin katıldığı sabah sporu, müzik eşliğinde yarım saat sürüyor. Oldukça neşeli geçen spor sonrası öğrenci ve öğretmenler gün boyu eşofmanlarıyla derse girerek alışılmışın dışında bir eğitim görüyor.Her perşembe öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerin eşofmanlarını giyip okul bahçesinde buluştuğu ve spor yaptığı 30 dakikalık etkinliğin finali ise 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde oynayarak yapılıyor. Okul bahçesi şenlik havasına bürünürken, eğitim gören 308 öğrencinin mutlulukları ise yüzlerine yansıyor.Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi de bu etkinliğe katılarak spor yapan öğrencilerle kendilerine eşlik eden öğretmen, idareci ve velilere Isparta elmasıyla su ikram ediyor. Ayrıca spor sonunda kilo boy ve yağ oranı ölçümü yapılarak, diyetisyenler eşliğinde veliler obeziteye karşı bilgilendiriliyor. Okul Müdürü Adnan Çelik, yaklaşık 1 yıldır etkinliğin devam ettiğini belirterti. Çalik, "Bu güzel uygulamayı başlatırken tüm ülke geneline yayılacağını düşündük" dedi.