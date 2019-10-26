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Kavgayı ayırdı canından oldu

Erdoğan CANKUŞ Akdeniz
Giriş Tarihi: 26.10.2019
Kavgayı ayırdı canından oldu
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, işlettiği kafeteryanın önünde 4 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Barış Bektaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkunç olay, Cumhuriyet Mahallesi, Dispanser Sokak'ta meydana geldi.

BIÇAKLAYAN İTİRAF ETTİ
Alkollü olduğu ve çevreyi rahatsız ettiği ileri sürülen Cem O. ile Hasan Hüseyin Ç., Fırat E. ve Serhat K. arasında bıçaklı kavga çıktı. Kafeteryasının önünde çıkan kavgayı ayırmak isteyen, aynı zamanda grafik sanatçısı da olan Bektaş, kalbine ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle bir anda kanlar içinde kaldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Bektaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hasan Hüseyin Ç., ilk ifadesinde olayı itiraf etti.
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