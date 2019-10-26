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Üç silahşörler zirveyi sevdi

Tarihinde ilk kez ’de liderliğe yükselen ’un üç Yunan futbolcusu; Tzavellas, Siopis ve Bakasetas takımın bulunduğu yeri hak ettiğini belirtti

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Üç silahşörler zirveyi sevdi
SÜPER Lig'de ilk kez liderlik duygusunu tadan ve 8'inci hafta sonunda liderlik koltuğunu bırakmayan Aytemiz Alanyaspor'da yüzler gülüyor. 8 karşılaşmada 17 puan toplayan turuncu yeşilli takımda, başarıyı getiren faktörlerin başında aile ortamı geliyor. Bunun göstergelerinden biri de yerli ve yabancı oyuncuların uyumu. Takımda dördüncü sezonunu geçiren Georgios Tzavellas'ın ardından bu sezon Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ın da gelmesiyle Yunan oyuncu sayısı 3'e yükselirken, Yunan oyuncular performanslarıyla bu başarıda pay sahibi oldu.

TAKIM OLARAK HEDEF AVRUPA
26 yaşındaki Bakasetas, "Takım olarak iyi oynuyoruz ve her hafta farklı bir maç hikayesi karşımıza çıkıyor. Takım halinde beraber, iyi oynayarak bulunduğumuz yeri hak ediyoruz" diye konuştu. Tzavellas ise "Hedef olarak maç maç bakıyoruz ama takımı Avrupa'da görmek ve orada mücadele etmek istiyoruz. Umarım bunu bu yıl gerçekleştiririz" dedi. Orta saha oyuncusu Manolis Siopis de Alanya'da yabancılık çekmediklerinin altını çizdi.
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Üç silahşörler zirveyi sevdi
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