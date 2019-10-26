Üç silahşörler zirveyi sevdi

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de ilk kez liderlik duygusunu tadan ve 8'inci hafta sonunda liderlik koltuğunu bırakmayan Aytemiz Alanyaspor'da yüzler gülüyor.Bunun göstergelerinden biri de yerli ve yabancı oyuncuların uyumu. Takımda dördüncü sezonunu geçiren Georgios Tzavellas'ın ardından bu sezonYunan oyuncular performanslarıyla bu başarıda pay sahibi oldu.26 yaşındaki Bakasetas, "Takım olarak iyi oynuyoruz ve her hafta farklı bir maç hikayesi karşımıza çıkıyor. Takım halinde beraber, iyi oynayarak bulunduğumuz yeri hak ediyoruz" diye konuştu. Tzavellas isededi. Orta saha oyuncusu