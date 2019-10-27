Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Sanat kucaklaşması

Sanat kucaklaşması

geleneksel kortej geçişi ile başladı. Uluslararası oyuncu katılımının yerini bu yıl ulusal oyunculara bırakması dikkat çekti

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Sanat kucaklaşması
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 56'ncısı, sanatçıların halkla buluştuğu geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddeleri boyunca çok sayıda vatandaş sıralanarak, sanatçıları görmeye çalıştı. Kortej, trafiğe kapatılan 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamlayabildi.

YERLİ YILDIZLAR
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, klasik araca bu akşam onur ödülü alacak Selma Güneri ve Yusuf Sezgin ile binerek, vatandaşları selamladı. 15 yaşında ilk ödülünü Altın Portakal'dan aldığını anlatan Selma Güneri, "50 yıl sonra bir ödül daha yine Antalya'dan alacağım" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanat kucaklaşması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN