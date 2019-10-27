Sanat kucaklaşması

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 56'ncısı, sanatçıların halkla buluştuğu geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddeleri boyunca çok sayıda vatandaş sıralanarak, sanatçıları görmeye çalıştı. Kortej, trafiğe kapatılan 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamlayabildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, klasik araca bu akşam onur ödülü alacak Selma Güneri ve Yusuf Sezgin ile binerek, vatandaşları selamladı. 15 yaşında ilk ödülünü Altın Portakal'dan aldığını anlatan Selma Güneri, "50 yıl sonra bir ödül daha yine Antalya'dan alacağım" diye konuştu.