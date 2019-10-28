Harabe yapıyı ayağa kaldırdık

BUGÜN NELER OLDU

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, halk arasında 'Kesik Minare' olarak bilinen Şehzade Korkut Camisi ve Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmalarını inceledi. Çalışmaları yerinde takip eden Ertem, Şehzade Korkut Camisi'nde (Kesik Minare) 1.5 yıl önce minareye külah konulmasıyla başlayan sürecin zor bir evreden geçerek bugüne geldiğini söyledi.İlk günden itibaren burası hakkında olumsuz değerlendirmeler yapıldığını aktaran Ertem, Bazı insanlar burada kesik minare kılıfı altında cami restorasyonuna karşı çıkıyor. Her platformda şehrin hafızasını bozduğumuzu iddia ediyorlar. Halbuki biz burayı Danıştay'ın kararları doğrultusunda yapıyoruz. Harabe bir yapıyı insanımızın hizmetine sunuyoruz. Uygulamalar Venedik Kriterleri'ne aykırı değildir" diye konuytu.Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nde ortaya çıkarılan barok ve klasik çini süslemelerine değinen Ertem, "Dünyevi endişelerimizle, uhrevi bir amaç için yapılmış yerlere müdahale etmeyelim. Burada hiçbir ticari kaygı yok" dedi.