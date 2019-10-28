Türkülerle usta Neşet Ertaş anıldı

BUGÜN NELER OLDU

KemerBelediyesi destekleriyle Kemer Sanat Platformu tarafından düzenlenen 1. Kemer Türkü Festivali başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve ana teması Neşet Ertaş olan festivale Kaymakam Murtaza Dayanç, belediye meclis üyeleri Ferhan Fidan ile Semih Özdemir, yerli ve yabancı çok sayıda türkü sever ve davetliler katıldı. Bozlak ustası halk ozanı Neşet Ertaş'ın anısına ithafen düzenlenen festivalde, sahne alan Erhan Kocamanoğlu, Ahmet Akgül, Adil Öktem ve Nesrin Bilal seslendirdiği türkülerle davetlilere güzel bir akşam yaşattı. Daha sonra sahneye Kemerli İlyas Şimşek çıktı. Neşet Ertaş'ın yeğeni Harun Çulha da türkü severlere Neşet Ertaş'ın yansımasını izletti.