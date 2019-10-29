Doğayı katlettik

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Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve dalgıçlar, deniz dibi temizliği yaptı. Dalgıç Suat Turgut ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibinden kamyon dolusu oto lastiği ve atık çıkardı. Denizden çıkan çöp ve atıklar, doğayı kendi ellerimizle katlettiğimizi belgeledi. Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Nuri Nar, Yat Limanı'nda deniz dibi temizlik çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Nar, "Yat Limanı'na karışan 17 tatlı su kaynağının meydana getirdiği doğal sirkülasyon ve temizlik var. Deniz dibinde oluşan atıklar bu sirkülasyonu ve doğal temizliği engelliyor. Tur teknesi sahipleri ve vatandaşın duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.PROF. Dr. Mehmet Gökoğlu da, Antalya'nın misafir odası Kaleiçi Yat Limanı'nın göz göre göre kirletildiğini belirtti. Gökoğlu, "Deniz dibinde daha çok miktarda lastik var. Bir miktarını çıkarabildik. Lütfen biraz duyarlı olalım" diye konuştu.