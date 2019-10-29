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Gastronomi akademisi

Turizm sektörüne hizmet veren ve mutfak şefleri yetiştiren , ’da kapılarını açtı. Firma 150 farklı mutfak ürünü ile de tanınıyor

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Gastronomi akademisi
Turizm ve gastronomi sektörüne hizmet veren Kuver A.Ş., Antalya'da kapılarını açtı. Rauf Denktaş Caddesi üzerindeki yerinde gazetecilerle bir araya gelen Uğur Volkan Uysal ve Sinan Çağlayan, güne özel hazırladıkları ve tamamı doğal ürünlerden oluşan yemeklerin sunumunu yaptı.

150 FARKLI ÜRÜN VAR
Bünyesinde ev dışı kullanım için geliştirilmiş bulyon, çeşni, yemek hazırlayıcıları, gurme baharatlar, likit soslar ve tatlı grubu ile 150 farklı ürün sunan Unifood Profesyonel&Chef-X markaları ile adından söz ettiren Kuver Akademi, kütüphanesi, fonksiyonel mutfağı, teknolojik mutfak ekipmanları ve alanında uzman kadrosuyla, sektöre yeni adım atan şef adaylarına ve gastronomi öğrencilerine eğitim veriyor. Gecede Uysal'ın özel likitlerinin tadım yarışması da yapıldı.
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Gastronomi akademisi
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