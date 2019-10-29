Gastronomi akademisi

BUGÜN NELER OLDU

Turizm ve gastronomi sektörüne hizmet veren Kuver A.Ş., Antalya'da kapılarını açtı. Rauf Denktaş Caddesi üzerindeki yerinde gazetecilerle bir araya gelen Uğur Volkan Uysal ve Sinan Çağlayan, güne özel hazırladıkları ve tamamı doğal ürünlerden oluşan yemeklerin sunumunu yaptı.Bünyesinde ev dışı kullanım için geliştirilmiş bulyon, çeşni, yemek hazırlayıcıları, gurme baharatlar, likit soslar ve tatlı grubu ile 150 farklı ürün sunan Unifood Profesyonel&Chef-X markaları ile adından söz ettiren Kuver Akademi, kütüphanesi, fonksiyonel mutfağı, teknolojik mutfak ekipmanları ve alanında uzman kadrosuyla, sektöre yeni adım atan şef adaylarına ve gastronomi öğrencilerine eğitim veriyor. Gecede Uysal'ın özel likitlerinin tadım yarışması da yapıldı.