Bizim muhtarlardan Mehmetçik’e destek

ANTALYA Döşemealtı Mahalle Muhtarları Derneği, Suriye'ye yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıç merkezi olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine giderek Mehmetçik'e moral verdi. Dernek Başkanı Alkan Altun'un başkanlığındaki 21 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleşen ziyarette, ilçedeki vatandaşlarla da görüşüldü.

KURBAN KESİLDİ

Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanlık destanı yazan Mehmetçik için düzenlenen moral ziyaretinde muhtarlar bir de kurban kesti. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Belediye Başkan Yardımcısı M. Şükrü Mısırlı ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık tarafından karşılanan Antalyalı Muhtarlar sınırın sıfır noktasındaki Tekçe Sınır Karakolunu ziyaret etti.

TEŞEKKÜR ETTI

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden beri başta Antalya'mız olmak üzere, Akçakale'ye moral motivasyon desteğine koşan kadirşinas Türk Milletine şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim, Akçakale'mize yardım eli uzatan herkesten razı olsun" dedi.