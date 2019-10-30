Coşkuyla kutladık

Muratpaşa Belediyesi'nin kentin 5 ayrı noktasında bulunan kreşlerinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. minikler, öğretmenleriyle beraber kırmızı-beyaz giyindi.



BURDUR'DA SERGİ AÇILDI

BURDUR'DAKI kutlamalar kapsamında Vali Hasan Şıldak makamında protokol üyeleri ve öğrencilerin tebriklerini kabul etti. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği 'Burdur' temalı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilip sergi açıldı.



DENİZDE KUTLAMA YAPILDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla marinada bulunan yatçılar denizde Türk bayrağı açarak toplu geçiş seremonisi yaptı.

FETHİYELİLER STADA AKTI

MUĞLA'NIN Fethiye İlçesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96. yıldönümü törenleri coşkulu geçti. Fethiye İlçe Stadı'ndaki törene Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken Necdet Bardak at üstünde stada gelirken Ankaralı Seymenler tarafından karşılanışı canlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ını yıl dönümü törenlerle kutlandı. Antalya, Isparta ve Burdur kent merkezleri ve ilçelerinin yanı sıra Muğla'nın Fethiye ilçesinde de büyük coşku vardı. Antalya'da törenler Vali Münir Karaloğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

96 YILLIK KARAR

Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende konuşan Vali Karaloğlu, Cumhuriyetin herkesi bir araya getiren, tarihin en önemli kararı olduğuna vurgu yaptı. Karaloğlu, "Cumhuriyet ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşanların eseridir. Bize bu eşsiz eseri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte yola çıkan ve gözü vatandan başka hiçbir şey görmeyen silah arkadaşlarının ruhları şad olsun" dedi. Ülkenin güney sınırlarında bayrağa, vatana, cumhuriyete kast eden hainlerin olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, kahraman ordunun hainleri hıyanetleri içinde boğmak için sınır ötesi operasyonu başlattığını kaydetti.

ÜÇ BİN KİŞİLİK KORTEJ

Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösteri ve şiir dinletisiyle devam eden törenin kortej bölümünde ise askeri bando eşliğinde yürüyüşler gerçekleşti. 500 kişilik Türk bayrağı grubu, 2 bine yakın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi gruplar, gaziler ve şehit ailelerinin yer aldığı kortejde renkli görüntüler oluştu.

İSKELEDE RENKLİ TÖREN YAPILDI

ALANYA'DA Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları İskele Caddesi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Törene, protokol, vatandaşlar ve ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ile öğrenciler katıldı.

ISPARTA

CUMHURIYET Bayramı Isparta'da kutlandı. Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile vatandaşların katıldığı fener alayı büyük ilgi gördü. Isparta'da liseliler İstiklal Marşı'nın 9 kıtasını okudu. 10. kıtada asker selamı veren öğretmen ve öğrenciler de 10. kıtaya eşlik etti.



SERİK

CUMHURIYETIN kuruluşunun 96. kuruluş yıl dönümü Antalya'nın Serik ilçesinde törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara Serikliler büyük ilgi gösterdi.



DEMRE

CUMHURIYET Bayramı kutlamaları Antalya'nın Demre ilçesinde statta yapılan törenlerle coşkuyla kutlandı. 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri 'Bedellerle Gelişen Cumhuriyet' konulu gösteriyi sundu.



KORKUTELİ

CUMHURIYETI'NIN kuruluşunun 96'ıncı yılı Korkuteli'nde coşkuyla kutlandı. Korkuteli Şehitler Anıtı'nda gerçekleşen kutlamalar büyük ilgi gördü. Meydandaki geçit töreninde gaziler büyük alkış aldı.



DENİZDE DEV BAYRAK

AKDENIZ Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Konyaaltı'nda denizde 54 metrekarelik dev Türk bayrağı açıp, marşlar eşliğinde asker selamı verdi, deniz dibinde pankart açtı.