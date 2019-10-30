Dinmeyen evlat acısı

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 277 gündür bulunamayan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ın anne ve babasının acısı dinmiyor. Sosyal medyadan kızlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki fotoğrafına yer verip paylaşım yapan acılı anne ve baba herkesi hüzünlendirdi.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kader Buse Acar'ın daha önce görev aldığı ve şiir okuduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı sonrası çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ayla ve Ahmet Acar çifti, "Bir tanem yarın 29 Ekim. Kutlu olsun canım kızım. Hazırlanman için duvarların sesinle yankılanması bir yandan da sesin kısılmaması için çabalaman lazımdı. Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden? 'Üç kıtalık şiir verdiler bu okunur mu, tam heyecana geliyorum şiir bitiyor' demedin mi? 'Bu şiiri değiştirelim ben destan isterim' demedin mi?" ifadelerine yer verdi.



277 GÜNDÜR İZİNE RASTLANAMADI

KEMER'DE, 24 Ocak'taki hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine tüm aramaları rağmen rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, anne Ayla ile baba Ahmet Acar'da paylaşım ile acılarını ve kızlarına olan özlemi anlatmaya çalışıyor.