Yörex’te anadolu buluşması

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 250 bin ziyaretçi hedefiyle açılan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i, 5 günde 276 bin 288 kişi ziyaret etti. 23-27 Ekim tarihleri arısında gerçekleştirilen YÖREX, kendi ziyaretçi rekorunu yine kendisi kırdı. Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 647 firma, 164 oda borsa, 18 kalkınma ajansının katıldığı, yüzlerce yöresel ürünün sergilediği fuarda Anadolu lezzetleri buluşması da gerçekleşti.

BİR GÜNDE 80 BİN KİŞİ

ATB Başkanı Ali Çandır, 2010 yılında ilki açılan fuarın 24 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Aradan geçen zamanda fuarın büyük kitlelere ulaştığını kaydeden Başkan Çandır, 5 gün süren fuarın ilk iki gününde 80 bin kişi tarafından gezilerek rekor kırdığını belirtti. Bu yılki 250 bin ziyaretçi hedeflediklerini ifade eden Ali Çandır, "YÖREX'i alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye'nin dört bir yerinden yöresel ürünleri 276 bin 288 kişi ile buluşturduk" dedi. Çandır, YÖREX'e destek veren herkese teşekkür etti.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

ATB Başkanı Çandır, YÖREX'te 5 günde 212 ikili görüşme gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Yerel üretici ile ulusal market zincirlerinin görüşmeleri olumlu geçti. Çok sayıda iş bağlantısı sağlandı. Artık ulusal market zincirlerinin raflarında yöresel ürünlerimizi daha fazla göreceğimize inanıyorum. Bu hedefimizi gerçekleştirmeye başladık" diye konuştu.