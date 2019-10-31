Bedava bakıma büyük rağbet

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılından beri uygulamaya koyduğu kırsal mahallelerde Mobil Kuaför TIR'ı ile hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. Mobil kuaförde yaşlı bireyler ve çocukların saçları tıraş edilirken, kız çocuklarının saçları istedikleri şekilde örülüyor. Kadınlara kuaför ve bakım hizmeti sunuluyor.Antalya'nın batısındaki ilçelerden başlayan çalışmanın ardından Mobil Kuaför Tırı bu kez doğu ilçesi olan Gazipaşa'nın Karaçukur, Üçkonak, Doğanca, Çile, Şahinler ve Çamlıca mahallelerinde yaklaşık 250 vatandaşa hizmet verdi. Alanya'da da 4 gün kalan ekipler, Çamlıca, Aliefendi, Öteköy, Dim Alacami, Taşbaşı, Bucak, Bayır, Bayırkozağacı, Süleymanlar, Türktaş ve Dere olmak üzere 11 mahallede Mobil Kuaför hizmeti verdi. Mobil Kuaför Tırı, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Manavgat, Serik ve Aksu da çalışmalarına devam edecek.