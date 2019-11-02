İsyan ettiren karar

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Antalya'da, 6 yaşından itibaren cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur G.'nin (22), 14 yıl hapis cezasına çarptırılan tacizcisi amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) Yargıtay kararıyla tahliye edilmesi tepki çekti.Alanya'da yaşayan Ayşenur G., çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur G., yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa G. ile evlendi. Ancak amcaoğlunun istismarları, Ayşenur'un nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin S.'nin "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur G., 5 Nisan 2017 günü tüm başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı. 3 gün sonra da eşine 'Ben bi şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp, intihar etti.Aile, Selahattin S. hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan amcaoğlu, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019 günü, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesisonucu dinlenemediği, Selahattin S.'nin suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla beraat etmesine karar verdi. Selahattin S. kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi üzerine Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Ailenin avukatı Müge Gezginci, Yargıtay'ın beraat kararı verilmesini istediği amcaoğlunun 14 Kasım günü yeniden yargılanacağını söyledi. Gezginci, "Duruşmada bu adamın tutuklanması ve hak ettiği cezayı almasını, herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz" STÖ'ler, siyasi partilerin temsilciliklerine, bütün dernek ve kuruluşlara duyuru yaptık. Bu adamın tutuklanması ve hakettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.Karara, AHBAP Platformu'nun başkanı sanatçı Haluk Levent'te isyan etti. Sanatçı, "Aile ile görüştük. Yetim kalan çocuğun tüm eğitim masrafını üstlendik" dedi."Ben seni çok seviyorum. Seni severek ölüyorum. Bir tek bu bana gurur veriyor. Ben bi şeytanın eline düştüm, beni tehdit, şantajla zorla neler yaptırdı. İnsan namusu için yaşar, ben senin namusunu temizleyeceğim. Boynun bükük gezmeyeceksin. Bir ömür mutlu, huzurlu olacaksın. Oğlum bitaname iyi bak. Sev, ilgi göster. Öp, annesizliği yaşamasın. Ona çok iyi bak. Ben bir hata yaptım, sonucuna da katlanıyorum…… Beni affet."