Kerevit avı yasağı başladı

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ISPARTA'DAKI Eğirdir Gölü'nde kerevit popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilmesi için 30 Haziran'a kadar sürecek av yasağı başladı. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Can, "Yasak süresince kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlanması, ihracatı ve işlenmesi yapılamayacak. Göldeki kerevit popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilmesi için bu yasağa uyulmalı" dedi. Can, yasaklara uyamayanlara Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağını vurguladı.