Mahallede temizlik etkinliği var

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FETHIYE Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile öğrenciler, Karaçulha Mahallesi'nde bulunan Kayıkseki Mesire Alanı için temizlik etkinliği düzenledi. 'Daha temiz bir Fethiye için, birlikte temizliyoruz' adlı etkinliğe, Karaçulha Mahallesi sakinleri duyarlılık gösterdi. Katılımın yoğun olduğu temizlikte, 60 poşet çöp ve geri dönüşüm malzemesi toplandı. Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, "50- 60 poşet hem geri dönüşüm hem de çöp topladık. Mahalle sakinlerinin ilgisine de çok teşekkür ederiz" dedi.