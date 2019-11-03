Alanya tekliyor

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, 10. haftada maçında evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. 8. dakikada Alanyaspor'un sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta Bakasetas'in ortasında kafalardan seken meşin yuvarlağı Başakşehir savunması uzaklaştırdı. FERNANDES KAÇIRDI

26'da Junior Fernandes'in pasında topla buluşan Ceyhun Gülselam, bekletmeden meşin yuvarlağı Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı. 42'de Alanyaspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Ceyhun Gülselam'ın pasında topla buluşan Junior Fernandes, Skrtel'i şık bir hareketle geçip, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

MARAFONA SAHNEYE ÇIKTI

51'de Alanyaspor atağında soldan hareketlenen N'Sakala'nın pasında topla buluşan Bakasetas, ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı. 59'da Efecan'ın sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada müsait pozisyondaki Cisse gelişini şut çekti ancak top auta çıktı. 65'de ani gelişen Başakşehir atağında Clichy'nin soldan arka direğe doğru yaptığı ortada topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona kornere çeldi. 69'da gelişen Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Robinho'nun arka direğe doğru yaptığı ortada Visca dar açıdan şutu az farkla auta çıktı. 77'de sağdan ceza sahasına sokulan Visca, topu soluna çekip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

AH SALİH UÇAN AH!

89'da N'Sakala'nın pasında sol kanattan son çizgiye inen Bammou'nun ortasında Salih Uçan kale önünde müsait durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti. 90+1'de Djalma'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse sert bir vuruş yaptı ancak top kalenin auta gitti. Maç 0-0 sona ererken, Alanyaspor puanını 19'a, Medipol Başakşehir ise 16'ya çıkardı.



MASKELERİ TAKIP SAHAYA ÇIKTILAR

Karşılaşmada sahaya her iki takım oyuncuları ve maçın hakemleri 02-08 Kasım 'Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla maskelerle çıktı.