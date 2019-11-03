‘Atatürk ve Çocuk’ sergisi

ANTALYA'NIN Aksu ilçesindeki Cihadiye Ortaokulu öğrencileri, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 'Atatürk ve Çocuk' isimli sergiyi okul koroları eşliğinde açtı. Açılışa Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, DHMİ Başmüdürü İlhami Şimşek, Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol'un yanı sıra, Cihadiye Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Soner Yılmaz, Görsel Sanatlar Öğretmeni Melek Akın ve Müzik Öğretmeni Burçin İpek katıldı.
DÜNYAYA GÖSTERDİLER
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere destek vermeye devam ettiklerini belirten Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol, çocuklara bu fırsatı tanımaktan mutluluk duyduklarını aktardı.