Avrupa’nın gözü Alanyaspor’da

İTALYA'NIN ünlü spor gazetelerinden La Gazetta Dello Sport, bu sezon Süper Lig'de zirveye gözünü diken Aytemiz Alanyaspor'un performansının tavan yapmasına geniş yer ayırdı. Akdeniz ekibi, sergilediği performans Avrupa'nın da yakın takibinde. Aytemiz Alanyaspor'un ligin kalburüstü takımlarını geride bırakarak zirveye yerleştiğinin belirtildiği haberde, "Alanyaspor, Fenerbahçe, Malatyaspor, Trabzon-spor, Galatasaray, Beşiktaş ve Başak-şehir gibi takımları geride bıraktı. Takımın 32 yaşındaki tecrübeli isim kaleci Marafona ve 9 maçta sadece 11 golü kalesinde gördü. Ligin en iyi kalecisi değil ama başarılı bir performans sergiliyor" denildi.

10 MILLI OYUNCU

Alanyaspor'un kadro değerinin diğer kulüplere göre düşük olmasına rağmen sahadaki başarılı sonuçlara dikkat çeken gazete, "Türkiye'nin güneyinde bir tatil kenti olan Alanya, 2014'te ikinci lige ve ardından 2 sezon sonra Süper Lig'e yükseldi. Takımın golcüsü Papiss Cisse'yi hatırladınız mı? Avrupa'da birçok takımda oynadıktan sonra Alanya'ya gitti. Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de futbol oynamış ve Başakşehir'de antrenörlük yapmıştı. Alanya, ligin en yaşlı takımlarından ve 10 tane milli futbolcusunu kadrosunda barındırıyor. İtalya'da Roma ve Empoli'de oynayan Salih Uçan da kadroda. Takımın değeri sadece 23 milyon Euro ve ligin büyüklerine karşı arasında uçurum var" ifadelerine yer verdi.