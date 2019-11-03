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Gençler kan verdi

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Gençler kan verdi
ISPARTA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'ne bağlı yurt müdürlükleri, Türk Kızılayı tarafından yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına tam destek çalışması başlattı. Türk Kızılayı tarafından 'Kök hücre bağışçısı ol, öne çık, hayat kurtar' sloganıyla yürütülen kök hücre bağış kampanyasına Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı, KYK Isparta Gülcihan ve Gülistan Yurt Müdürlüklerinden de destek geldi. Öğrenciler ikin gün boyunca kök hücre bağışı yaptı. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, spordan, sanata, kültürel, sosyal farkındalık etkinlik ve kampanyalara her zaman destek vereceklerini söyledi.
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Gençler kan verdi
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