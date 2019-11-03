Güçlü olan Türkiye kazandı

DIŞIŞLERI Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, 'Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi' konulu ilk dersi verdi. Dünyanın ikinci süper gücü Rusya ile 17 Ekim'de Rusya ile anlaşma yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, müzakerelerle Rusya'nın bu harekatın meşruiyetini kabul ettiğini aktardı.

TERÖRİSTLER ÇIKARILACAK

Çavuşoğlu, "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte birlikte devriye gezeceğiz, birlikte devriye faaliyetleri başladı. Teröristlerin 30 kilometre çıkarılmasında Kamışlı dahildir, oradan da çıkartılacak ama devriyede hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var. Onlarla karşı karşıya gelmemek için" dedi.

BIZ VERDIĞIMIZ SÖZÜ TUTARIZ

Yıllardır Amerika ile Münbiç'ten bu terör örgütlerini çıkarmak istediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Ruslar var burada, bunları 'çıkarın' diyorduk. Bu mutabakata göre işler yolunda gidiyor, eksiklikler olabilir, kararlığımız var. Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri çıkartılacak. Yani biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Sahada ve masada güçlü olabilirseniz bunları yapabilirsiniz. Harekatı yapmasaydık bunlar olmazdı. Sahada ve masada güçlü olacağız işin özet bu. Her zaman verdiğimiz sözü tutarız, muhataplarımızdan tutmasını bekleriz" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, ilk dersin anısına, Bakan Çavuşoğlu'na plaket verdi.