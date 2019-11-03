Vali Şıldak’ın ilk işi ziyaret

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, mesaiye başlamadan önce okul ziyaretlerini sürdürüyor. Şıldak, mesaisine 15 Temmuz Anadolu Lisesini ziyaretle başladı. Haftanın ilk dersini 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte karşılayan Vali Şıldak, öğrenci ve öğretmenlere 2019-2020 eğitim öğretim yılından beklentilerini paylaştı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET

Öğretmenlerle toplantı yapıp sınıfları ziyaret eden Burdur Vali Şıldak, "Bu yılda öğrencilerimizden isteğimiz derslerine düzenli bir şekilde çalışarak gayret göstermeleridir" dedi. Öğrencileriyle bir süre sohbet eden Vali, beden eğitimi dersi için bahçede olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.