Cüzdanı bulup sahibine verdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli vatandaş, banka ATM'si önünde bulduğu, içinde 3 bin 500 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti. Tosmur Mahallesi'nde emekli Sait Yılmaz, banka ATM'lerinin önünden geçerken içinde para olan cüzdan buldu. Cüzdanı alarak Cumhuriyet Polis Karakoluna giden Yılmaz, içinde 3 bin 500 lira ve Mustafa Çetin'in kimlik bilgilerinin olduğu cüzdanı polise teslim etti. Yılmaz, polis merkezine çağrılan Çetin'e cüzdanını teslim etti.Yılmaz, yaptığının bir insanlık görevi olduğunu belirterek, cüzdanı bulur bulmaz emniyete getirdiğini kaydetti. Mustafa Çetin'in kendisine ödül de vermek istediğini anlatan Yılmaz, böyle bir şeyi kabul etmediğini, çünkü kendisinin de emekli olduğunu ve böyle bir olayın başından geçebileceğini sözlerine ekledi. Çetin ise davranışından dolayı Yılmaz'a teşekkür ederek, "Bu ülkede böyle insanlar olduğu sürece ülkemize, milletimize hiçbir şey olmaz" dedi.