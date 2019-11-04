Hala çok korkuyor

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Antalya'da 13 Eylül'de gün önce eski eşi Nizamettin Çavuşoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğrayan ve 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklanan Ayşe Seyidoğlu, yaşadıklarının eksini üzerinden atamadı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen eski eşin önümüzdeki hafta yapılacak ilk duruşması öncesi 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Seyidoğlu'na sivil toplum derneklerinden destek geldi.Karayolları Bölge Müdürlüğündeki işinde çalışmaya başlayan Ayşe Seyidoğlu, 30 yıllık evliliği boyunca hep şiddet ve hakarete maruz kaldığını, kendisini acımadan bıçaklayan eski eşinin ömür boyu cezaevinde kalmasını istedi. Seyidoğlu, "Hala korkuyorum. Sanki yine gelecekmiş gibi hissediyorum" dedi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şubesi, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Antalya Şubesi, Aile Danışmanları Derneği temsilci ve üyeleri Seyidoğlu'nu evinde ziyaret etti. Ziyaretçilerin çoğunluğunun erkek olması dikkat çekti.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği Başkanı İlyas Daştan, amaçlarının travma sonrası aile bireylerine psikolojik destek konusunda yardımcı olmak olduğunu söyledi. Daştan, "Kadına şiddeti uygulayan cinsiyet erkek. Kadın erkek eşitliğinde kadın haklarını savunmadan yanayız. Erkekler olarak da kadına şiddetin karşısındayız. Şiddet uygulayan hiçbir erkeği desteklemiyoruz. Bu kadın harekatında erkekler olarak da varız" diye konuştu.