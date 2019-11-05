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Hababam Serik’te anılarını anlattı

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Hababam Serik’te anılarını anlattı
TÜRK sinema tarihinin en çok izlenen ve sevilen film serisi 'Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncuları Antalyalı öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve 'Hababam Sınıfı' oyuncuları, Serik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Hababam Sınıfı filminin haylaz ve bir o kadar da sevgi dolu öğrencileri, Serik Anadolu Lisesi'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hababam Sınıfı'nın hayatta kalan öğrencilerini, Antalyalı öğrencilerle buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
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Hababam Serik’te anılarını anlattı
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