Mevlana ruhu yaşatılıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYAValiliği, Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Merkezi, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nce ortaklaşa yürütülen etkinlikler kapsamında Antalya Mevlevîhânesi'nde Semâ âyini yapıldı.Konya Büyükşehir Belediyesi Semâ Topluluğunca gerçekleştirilen Semâ töreni büyük ilgi gördü. Antalya'da Mevlânâ ruhunun teneffüs edildiğini vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ögke, bundan böyle her ayın son Cuma akşamlarında Antalya Mevlevîhânesi'nde düzenli olarak Semâ törenleri icra edileceğini söyledi.