Sualtı Müzesi’ne 50 bin ziyaretçi

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Türkiye'nin ilk sualtı müzesi olan Side Sualtı Müzesi, 117 heykelden oluşan koleksiyonuyla dalış tutkunlarını mavi sularda masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. 31 Ekim 2015 tarihinde İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Antalya Şubesi tarafından Manavgat ilçesinde yaptırılan Side Sualtı Müzesi'ne açıldığı günden bugüne 50 bin kişi su altına dalış yaparak ziyaret etti.Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 117 heykelin sergilendiği müze, Side'nin yaklaşık 1.5 mil açığında, 11.18 ve 24 metre derinliklerde bulunuyor. Side Sualtı Müzesi'nin kurucularından emekli SAS Komandosu Ahmet Gülaydın'ın, 2008 sezon sonunda Sahil Güvenlik gemisinin burada batırılarak sualtı popülasyonuna katkı sağlanmak istenmesiyle yola çıkıldığını söyledi. Toplam 117 heykel yaptırdıklarını belirten Gülaydın, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı teması var. 12 metre derinliğe Mevlana ve semazenlerden oluşan 30'a yakın heykeli koyduk. 18 metre derinliğe deve kervanı yaptık. 24 metrede Kurtuluş Savaşı ve Poseidon var. Onların yanında ise Türkiye haritası ve Türk Bayrağı bulunuyor" dedi.AHMET Gülaydın, Side Sualtı Mazesi'nin, Meksika'daki 400 heykelli sualtı müzesinden sonra 117 heykelle dünyada ikinci sırada yer aldığını vurguladı. Yılda yaklaşık 10 bine yakın yerli ve yabancı turist müzeye dalış yaptığını kaydeden Ahmet Gülaydın'ın, " Yılın 6-7 ayı Side'de dalış yapmak mümkün. Dünyada gezen 3 milyon sertifikalı dalıcı var. Genellikle Maldivler, Mısır, Bali, Tayland veya Meksika'ya gidiyorlar. Bizim amacımız, bu gezici dalıcı sertifikalı turistin bir kısmını Türkiye'ye çekmek. En büyük amacımız buydu ama yeterince tanıtım yapamadık" diye konuştu.