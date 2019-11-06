Eğirdir küçülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Isparta Eğirdir Gölü'nün 10 yıl önce 520 kilometrekare olan yüzeyinin, geçen yıl 448, bu yıl ise 436 kilometrekareye düştüğü, 84 kilometrekare göl yüzeyinin ise kuruduğu belirlendi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, gölden bir damla dahi su alınmaması gerektiğini söyledi. Kesici, Eğirdir Gölü'nün su seviyesi ve kirlilik oranlarıyla ilgili geçen ay yapılan bilimsel çalışmaların sonucunu açıkladı. Kesici, doğal göllerin sularının da, tıpkı diğer canlıların can suyu gibi olduğunu söyledi. Dr. Kesici, "Nasıl bir canlı türü suyunu kaybetmeye başlayınca yaşamı tehlikeye girerse, göllerin su sevilerindeki kayıplar da onların yok olmasına neden olur" dedi.Dr. Kesici, havzada modern tarım ve sulama teknikleri kullanılması gerektiğini belirterek, gölün su bütçesine olumsuz etki eden su alımlarına son verilmesini istedi. Yıllardır ülkemizin en büyük tatlı su hacmine sahip olan ve stratejik önemli 1'inci derecede içme suyu kaynağı olan Eğirdir Gölü'nün kuruma periyoduna girdiğini belirten Dr. Kesici, "Göl kıyıdan çok uzaklaştı. 10 yıl önce 520 kilometrekare yüzey alanına sahip olan gölün yüzey alanları geçen yıl 448, bu yıl ise 436 kilometrekareye düşerek, göl aynası giderek küçülmekte ve kıyı alanları genişlemekte. 84 kilometrekareye yakın kuruyan, genişleyen kıyı alanları da yapı ve meyve bahçeleriyle işgal edilmekte" diye konuştu.Önceki yıllarda ortalama 16 metre olan su seviyesinin son 10 yıldaki kayıpla bugün ortalama 6 metreye kadar düştüğünü belirten Dr. Kesici, "Bunun temel nedeni, gölün su bütçesi korunmadan kanallar, pompaj ve yüzey akışıyla su alımları ve gölü besleyen kaynakları üzerine 30'dan fazla gölet yapılmasıyla beslemenin engellendi. Geçen yıl 1.5-2 metre kadar seviye kaybının nedeni gölün Karaot kesimindeki sondaj kuyusu. Eğirdir Gölü artık kuruma periyoduna girdi" ifadelerini kullandı.