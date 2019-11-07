Batı Akdeniz’de hazan mevsimi

BUGÜN NELER OLDU

HER yıl dört mevsimiyle yarı bir güzelliği olan Batık Akdeniz'in Antalya ve Burdur şehirlerine hazan mevsimi (sonbahar) geldi. Antalya'da ormanlık alanın içinde gizlenen ve sonbaharın gelmesiyle adeta renk cümbüşünün yaşandığı Ekşili Şelalesi, ziyaretçilerini büyülüyor. Bölge halkının da yoğun ilgi gösterdiği şelale, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor. Fotoğraf tutkunları için de doğal plato niteliği taşıyan şelale, sarı ve yeşilin tonlarından oluşan renk cümbüşüne dönüştü.Antalya'nın en özel noktalarından biri olan Kaş ilçesinde yaz mevsimi yerini sonbahara bırakırken, renklerin dansı objektiflere yansıdı. Yeşil ile sararan yaprakların renk cümbüşü görenleri hayan bırakıyor. Mevsim dönüşümünün en iyi gözleneceği yerlerin başında gelen Gömbe Yaylası, yol kenarlarındaki elma bahçeleriyle de rengarenk görsel şölen oluşturdu. Kaş'tan Kasaba Mahallesi'ne giderken, yolun her iki tarafında kalan ormanın yeşilden sarıya yaşadığı adeta göz kamaştıran dönüşümü havadan da görüntülendi.Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü Milli Parkı, bünyesinde barındırdığı eşsiz güzellikleriyle ilgi çekiyor. Sedirden Toros göknarına, 167 farklı kuş türünü bünyesinde barındıran park gözde oldu.