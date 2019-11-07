En ‘baba’ turnuva

Antalya'da Gülsüm Ahmet Şimşekler Anaokulu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 'Sevgiyle Atılan Adımların Geldiği Noktadasınız'
sloganıyla ile yola çıkılan ve öğrencilerin yanı sıra öğrenci ailelerinin de kaynaşması amacıyla gerçekleşen 'Babalar Futbol Turnuvası'
büyük ilgi gördü. Her sınıftan öğrenci babalarının katıldığı 8 takımdan oluşan futbol turnuvasının ilk etabı Antalyaspor Tesisleri'nde gerçekleşti. Pazar günü başlayan turnuvada kazanan takımlar yarı finale kalırken kaybeden takımlara gümüş madalya takdim edildi.
Şampiyona ise eğitim şenliğinde plaket verilecek.
KENARDAN TAKTİK VERDİLER
Babalar halı sahada kıyasıya mücadele ederken minik çocuklar ise kenardan taktik verdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada eşleri de kocalarını yalnız bırakmadı. Okul Müdürü Tuba Özkır, bu yıl 2'ncisi düzenlenen turnuvaya büyük önem verdiklerini söyledi. Özkır, "Zeka testlerinde daha yüksek puan alma, okulda daha başarılı olma, az davranış bozukluluğu ve saldırgan davranışlar, cinsel kimlikleri ve rolleri daha sağlıklı gelişme, kendilerini daha güvende hissetme gibi olumlu değişimlerde etkili oluyor. Bu doğrultuda öğrenciler ve babaları bir araya getirerek kaynaştırıyoruz. Baba sevgi gösterdikçe çocukta kendini sevmeyi öğrenir"
diye konuştu.