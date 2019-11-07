En ‘baba’ turnuva

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Gülsüm Ahmet Şimşekler Anaokulu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen vesloganıyla ile yola çıkılan ve öğrencilerin yanı sıra öğrenci ailelerinin de kaynaşması amacıyla gerçekleşenbüyük ilgi gördü. Her sınıftan öğrenci babalarının katıldığı 8 takımdan oluşan futbol turnuvasının ilk etabı Antalyaspor Tesisleri'nde gerçekleşti.Şampiyona ise eğitim şenliğinde plaket verilecek.Babalar halı sahada kıyasıya mücadele ederken minik çocuklar ise kenardan taktik verdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada eşleri de kocalarını yalnız bırakmadı. Okul Müdürü Tuba Özkır, bu yıl 2'ncisi düzenlenen turnuvaya büyük önem verdiklerini söyledi. Özkır,diye konuştu.