Gojy berry mucizesi

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'da geçirdiği beyin kanaması sonucu bir dönem sağ tarafı felç olan Antalyalı Ayten Çot, şifa niyetine tattığı goji berry meyvesinin üreticisi ve ihracatcısı oldu. Antalyalı Ayten Çot, 2008'de geçirdiği beyin kanaması sonucu 15 gün komada kaldı. Sağ tarafı felç olan Çot, gördüğü tedaviyle 6 ay sonra sağlığına kavuştu. Çot, hastalığında şifa niyetine tattığı goji berry meyvesinin üretimini yapmaya karar verdi. Bitkinin üretimini öğrenmek için Tibet'e gitmeye karar verdiğinde çevresindekilerin olumsuz cümlelerine kulak tıkayan Çot, meyvenin üretiminden hasadına kadar olan süreci takip etti.Türkiye'nin de bitkinin üretim koşullarına uygun olduğunu öğrenen Çot, bunun üzerine kolları sıvadı. İhracatçı bir Fransız firmasıyla görüşen Çot, yapılan anlaşma sonrası Niğde'de bir bahçeye ilk goji berry fidanlarını dikti. Üretimden ve hasılattan memnun kalan Çot, Türkiye'nin değişik bölgelerinde goji berry bahçeleri kurdu.Türkiye'de halk arasında 'kurt üzümü' olarak da bilinen goji berry yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerle deneyimlerini paylaşan ve fidan desteği de sağlayan Çot, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de bir bahçe kurdu. İşçileriyle hasat yapan Çot, "Gojy berry, Türk çiftçisi için alternatif bir ürün. Yetiştirmesi ve bakımı kolay. Maliyeti düşük getirisi yüksek. Yeterli üretim olmadığından sadece Fransa'nın talebini zor karşılıyoruz. Şimdilik Almanya, Hollanda ve İsveç'ten gelen talepleri değerlendiremedik" dedi.ANTALYA'NIN Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti ve limanı Andriake'de 2009 yılından beri yürütülen kazı çalışmalarında, Anadolu'da daha önce eşine rastlanmamış, kurşun kapta 'kara büyü' objesi bulundu. Kazı Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, 2019 kazılarında heyecan verici ve şaşırtıcı kurşun bir obje bulduklarını söyledi. Myra Andriake'de bulunan kurşun kabın benzerinin olmadığını kaydeden Prof. Dr. Çevik, "5.5 santim çapındaki kurşun kabın içinde, yine kurşundan bir zarf saklanmış. Zarar göreceği için açamadığımız bu kap, kurşundan yapılmış olması nedeniyle 'x' ışınlarını da geçirmiyor. Yapısından dolayı ebediyen açılmamak üzere yapıldığı anlaşılan bu ünik objenin olasılıkla tehlikeli bir kara büyü sakladığını düşünüyoruz" diye konuştu.