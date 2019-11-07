Liderin rotası Trabzon

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları devam eden Lokman, Juanfran ve Musa katılmadı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenmanın son kısmında ise futbolcular 4 takım, 2 ayrı gruba ayrılarak dar alanda dayanıklılık amaçlı oyun çalışması yaptı.
'BAŞARMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan teknik direktör Erol Bulut, liderliklerini sürdürmek için mücadele edeceklerini söyledi. Bulut, "İyi çalışıyoruz ve iyi futbol oynuyoruz ama maalesef bazı maçlarda gol eksiğimiz oluyor. Yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama bazen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu şanssızlık 3-4 maçta oldu. Yakalamış olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, şu an aradaki fark 5-6 puan olabilirdi. Bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim işimiz çalışıp daha iyisini yapabilmek. Bunu başarmaya çalışıyoruz"
dedi.
HEDEFİMİZ ÜÇ PUAN ALMAK
Oynayacakları Trabzonspor maçının zorlu bir karşılaşma olacağını belirten Erol Bulut, Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamalara benzer bir açıklama yaparak, "Kendi evinde iyi oynayan bir ekip, taraftarı da arkasına alınca daha farklı sonuçlar elde edebiliyorlar. Saha içerisinde taraftardaki 12'nci gücü alabiliyorlar ama bizim için bir şey fark etmeyecek. Sonuçta bir maça çıkacağız, deplasman veya kendi evimizde olmamız fark etmiyor. Oyuna bir puanla başlıyorsunuz. Biz fazlasını almaya çalışacağız inşallah. O yüzden zor olan bir deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza çok iyi bir şey olacak. Tabii bu söylemekle değil, ilk başta çalışıp sahada doğruları yaparak, Trabzonspor'dan 3 puan almaya çalışacağız"
şeklinde konuştu.