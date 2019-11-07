Liderin rotası Trabzon

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenmanın son kısmında ise futbolcular 4 takım, 2 ayrı gruba ayrılarak dar alanda dayanıklılık amaçlı oyun çalışması yaptı.Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan teknik direktör Erol Bulut, liderliklerini sürdürmek için mücadele edeceklerini söyledi. Bulut,dedi.Oynayacakları Trabzonspor maçının zorlu bir karşılaşma olacağını belirten Erol Bulut, Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamalara benzer bir açıklama yaparak,şeklinde konuştu.